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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Tufanbeyli'de depremzedeleri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde depremzede vatandaşları ziyaret etti.

20:00 . 10/02/2023 Cuma
AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Adana'da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Adana'da

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tufanbeyli'de enkaz alanında incelemelerde bulunan Kirişci, yetkililerden ve depremzede vatandaşlardan bilgi aldı.

Kirişci, yıkılan evlerinin enkazından sağ kurtulan Yılmaz Turhan ve ailesini de ziyaret etti.

Depremzedelere tahsis edilen spor salonunda vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmaları sonrasında evi zarar görmeyen vatandaşların kendi ikametlerine geçebileceklerini bildirdi.

Kirişci daha sonra taziye çadırına geçerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi ve dua etti.



#Adana
#asrın felaketi
#depremzede
#Kahramanmaraş
#Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
#Tufanbeyli
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