Gündem Tarımın can suyu BUSKİden
BURSA

Tarımın can suyu BUSKİ’den

Bursa’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçiye her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle 17 ilçede tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere kazandırılan sulama tesisleri yatırımlarıyla da toprağın bereketini artırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarımın can suyu BUSKİ’den ​
Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kaliteli üretimin sağlanması ve ürünlere yeni pazarlar bulunması noktasında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da tarımda güçlü bir altyapı oluşturuyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kent merkezine göçün önlenmesi hedefiyle tarımsal yatırımları hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kaliteli üretimin sağlanması ve ürünlere yeni pazarlar bulunması noktasında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da tarımda güçlü bir altyapı oluşturuyor. Bir yılda birden fazla çeşit ürün alınmasına imkan sağlamak için tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere BUSKİ marifetiyle sulama göletleri ve sulama tesisleri kazandırılıyor. 17 ilçede tarım potansiyelinin yüksek olduğu bölgelere kazandırılan sulama tesisleri ile ürün çeşitliliğinin artırılması ve böylelikle de çiftçi gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.

BUSKİ HER YERE YETİŞİYOR

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ’nin her ne kadar içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve arıtma tesisleri gibi yatırımlarla öne çıksa da kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında da önemli altyapı hizmetlerini hayata geçirdiğini söyledi. Tarımda verimliliğinin sulama ile artacağını, bir yılda birden fazla ürün almanın tek yolunun doğru sulama olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Tamamladığımız sulama göletleri ve tesisler var, inşaatları devam edenler var. Bir yandan fide fidan, tohumluk ve ekipman destekleriyle çiftçimizin yanında olurken, diğer taraftan yeni sulama tesisleriyle de kırsal kalkınmayı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Abone Ol Google News
İnanılmaz koleksiyon

İnanılmaz koleksiyon

​70 ülkede izini sürdü dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
Aksada bayram namazı

Aksa'da bayram namazı

Binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Beş günde 39 terörist

​Saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildiler.

Barış ve Özgürlük Kutlamaları töreninde konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan aşı olanlara seslendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta bayram mesajı.

​Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni bulundu.

​'Hudut Kartalları' bayramda da sınır nöbetinde.

Bağdat'taki patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Boğa firarda

Boğa firarda

Sahibinin elinden kaçtı kafeteryaya daldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.