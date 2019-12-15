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POLİTİKA

Tarımsal üretimde milli kaynak dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı stratejik ve üretim açığı olan tarım ürünlerinin yerli kaynaklardan karşılanması için yeni üretim modellerini devreye soktu. Havza bazlı destekleme modelini oluşturan bakanlık, 945 havzada buğday, arpa, pamuk, nohut, patates, soğan gibi 21 ürünü destekleme kapsamına aldı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Tarım ve Orman Bakanlığı
​Tarım ve Orman Bakanlığı

Son yıllarda savunma sanayinde atılan milli adımlar, tarımda da atılacak. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası’nın ardından millileşme hususunda yapılacak çalışmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle stratejik ve üretim açığı olan tarım ürünlerinin öncelikle yerli kaynaklardan karşılanması için yeni üretim modellerini devreye sokacak. Gıdanın yerli ve güvenli olması için Havza Bazlı Destekleme Modelini oluşturan bakanlık, 945 havza bazında en uygun yetişen ürünleri belirledi. Bu kapsamda buğday, arpa, çavdar, çeltik, mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, pamuk, soya, kanola, aspir, çay, yağlık fındık, yem bitkileri, soğan, patates gibi 21 ürün destekleme listesine alındı. Bakanlık, diğer ürünlerin de Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamına dahil edilmesi için önümüzdeki yıllarda geniş çaplı çalışma başlatacak.

SERTİFİKALI ÜRÜNLER ARTIRILACAK

Millileşme kapsamında, üretiminde insan sağlığına zarar veren madde kullanılmadan, üretiminde tüketimi kadar her aşamada kontrollü ve sertifikalı ürünlerin üretimi artırılacak. Her kesimden vatandaşın tüketebileceği kalitelide organik tarımsal üretimi ve gıdayı sağlamak için organik tarım yapan üretici sayısı çoğaltılacak. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda başlatılan Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi daha etkin kullanılarak eğitim ve denetim faaliyetleri hız kazanacak.

HAYVANCILIĞA ‘MERA’ ÇÖZÜMÜ

‘İyi Tarım’ uygulaması kapsamında ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması ve güvenli gıdanın sağlanabilmesi için üretim yapan üretici sayısı artırılacak. Bakanlık bu hedefe ulaşmak içinse meralar ve yaylaları ıslah ederek, otlatma kapasitesinin artırılması ve ot kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları yapacak. Böylece hayvancılık sektörünün kaliteli kaba yem ihtiyacı, ithal etmek yerine yerel kaynaklardan karşılanmış olacak.

HASTALIKLARA ÖNLEM

  • Öte yandan, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan sertifikasyon işlemlerinde özellikle fidan ve fidelerde bitki sağlığı kontrolleri yapılacak. Böylelikle ürün yetiştirilen alanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden bertaraf edilecek. Hastalık ve zararlı maddelerin yeni alanlara bulaşmasını ve kimyasal ilaç kullanımını azaltıp maddi kayıpların önüne geçmeyi hedefleyen bakanlık, sertifikasyon kuruluşlarının altyapı eksikliklerini giderecek. Buna ek olarak yeni bitki sağlığı laboratuvarları kurulmasının yanı sıra görevli teknik personel mesleki bilgi açısından donatılacak.

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