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KARS

Tarlada aşı

Erzincanlı çiftçi aile çapa yaptıkları tarlada aşılandı. Mobil aşı ekibinin, yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediğini öğrenerek tarlada aşıladığı Vesile ve Hüseyin Ayan çifti, ayaklarına kadar giden bu hizmet karşısında duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarlada aşı ​
Kars’ta koronavirüs aşılama ekipleri, zorlu coğrafyadaki dağları, tarlaları, çamurlu yolları aşarak vatandaşın ayağına gidiyor.

Erzincan’da ekim zamanı başladığı için yoğun mesai yapan çiftçi ailelerin Kovid-19 aşıları tarlada yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, hastaneye gitme fırsatı bulamayan kırsaldaki vatandaşların aşılanması için seferber oldu. Bu kapsamda Uluköy köyünde tarlada çapa yapan 60 yaşındaki Vesile ve 70 yaşındaki Hüseyin Ayan çiftinin yanına giderek sohbet eden sağlık ekibi, çiftçi ailenin yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediği için henüz aşılanmadığını öğrendi. Sağlık ekiplerince tarlada aşılanan Ayan çifti, ayaklarına kadar gelen bu hizmet karşısında duygulu anlar yaşadı.

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DEVLET ARKAMIZDA

  • Aşısı yapılan Vesile Ayan kendilerini tarlada gören sağlık görevlilerinin yanlarına geldiğini anlatarak, “Aşımızı yaptılar, Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin çünkü her daim arkamızda. Arabamız yok, işimiz de çoktu. Çiftçi olduğumuz için iş nedeniyle aşı olmaya gidememiştik” diye konuştu. Ayaklarına kadar gelen aşı hizmeti karşısında duygulanan Hüseyin Ayan da araçlarının olmadığını ve iş yoğunluğu nedeniyle aşı olmaya gidemediklerini belirtti. Ekiplerin köyden geçerken yanlarına geldiğini söyleyen Ayan, “Gelip aşımızı tarlada yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah devlete zeval vermesin. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Devlet ayağımıza kadar geliyor, niye aşı olmayalım ki” ifadelerini kullandı.

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ARALIKSIZ SÜRECEK

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Kübranur Çukadar, her an görevlerinin başında olduklarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Merkeze bağlı Uluköy’deyken çapa yapan iki vatandaşı gördüklerini ifade eden Çukadar, “Şu an 55 yaş üzerindeki herkese aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Herkesi aşılamaya çalışıyoruz çünkü bu Kovid-19’u ancak aşılamayla yenebiliriz” dedi.

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