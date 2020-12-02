Tarlasında buldu, yalak olarak kullanıyordu, 1200 yıllık tarih eser olduğunu öğrenince internetten satışa çıkardı

Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı incelemede 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.

100 bin liraya satmak isteyince yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL’ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Ekiplerin soruşturması sonucu, ilçede yapılan baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

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FOTOĞRAF 7 Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Dönemi lahdi hemen yanı başında bulunan taksi durağındaki esnafın adeta masası haline gelmişti. Türkiye’nin gündemine gelen bu konu ile harekete gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii Bahçesinde bulunan lahdin müzeye kaldırılması talimatını verdi. Bu sabah arkeologlar harekete geçti ve 4 saatlik çalışma sonrası 2 bin yıllık lahit ve yanında bulunan kitabe vinç tarafından çekiciye yüklendi ve yeni yapılacak Arkeoloji Müzesine götürüldü. Oto çekicinin üzerinde 2 bin yıllık lahdi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Fotoğrafları çok konuşulmuştu: Taksicilerin sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı Bursa İznik'te dün gündeme gelen ve taksici esnafının çay içerek sırtını dayadığı 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı. Oto çekicisinin üzerinde lahdi gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. BiP'te paylaş

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Müzede sergilenecek

Müze görevlilerince yapılan ilk incelemelerde tarihi eserin, 9 veya 10’uncu yüzyıldan kalma 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğu belirlendi. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı, müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek “Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi. 9 veya 10’uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi, kendi döneminde Hristiyanların kabul töreninde, küçük çocukların şaraba batırıldığı ve vaftiz işlemlerinin yapıldığı taş vaftiz teknesidir. Bu tekne dini alet olarak kullanılıyordu. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz” dedi.

"Tarlasında bulup evine götürmüş"

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de “Bilindiği üzere Ortaköy ilçemiz 7 bin yıllık Hititlere başkentlik yapmış bir yöremizdir. Bu güzel yöremizde bir vatandaşımız tarafından tarlasında bulduğu tarihi eseri evine götürmüş. Bu önemli tarihi eserimizi müze yetkililerine teslim ettik” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 13 Karacasu’da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti yakınlarında bulunan bir alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, harekete duyarlı termal kameraların yer aldığı drone ile bölgeyi incelemeye aldı. Haftalarca süren takip sonucunda bölgede dolaşan bir grup tespit edildi. Jandarma ekipleri, bölgede devriye görevi yaptığı sırada zeytin bahçesinin birinde kazı yapılmış bir alanın olduğunu fark etti. Kazı alanında bir kısmı kazılmış ve ucu dışarıda lahit bulundu. Jandarmanın durumu yetkililere bildirmesi sonucu bölge koruma altına alındı. Definecilerin kazı yaptığı yerde yapılan çalışmalarda 2 lahit mezar bulundu. Yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitlerin üzerinde ise Medussa kabartması dikkat çekti. Lahitlerin bulunduğu alanda Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı MHP’li Zeki İnal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ve jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı ‘KAÇIRILMADAN ELE GEÇİRDİK’ <br> <br> Kaymakam Ahmet Soley, Karacasu’ya uzun zamandır, Bursa, İstanbul, Muğla ve Ankara’dan gruplar gelerek, bölgede görüntü veriyorlardı. Jandarmada bunları takip altına aldı. Bu bölgede kazı yapılacağı istihbaratı alındı. Jandarmanın çalışması sonucunda da kazı yapılacak yerler tespit edildi. Bir sunak yeri ve 2 lahit ortaya çıktı. Bölge Afrodisias'ın metropol alanında kalıyor. Bu bölgede bu lahitlerden birçoğu daha olabilir. Bunu yapanların failleri belli değil. Buradan kaçırılmadan ele geçirdik. Kişileri ön planda tutsaydık belki o arada belli bir malzemenin kaçırılmasına yol açabilirdik” dedi. ‘BU BİZİ HEYECANLANDIRDI’ <br> <br> İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise Bugün güne çok güzel haberle başladık. Antik kentimizin çevresinde iki lahit tespit ettik. Lahitlerden bir tanesinin üzerinde Medussa kabartması ve henüz tanımlayamadığımız farklı kabartmalar mevcut. Dolayısıyla bu lahitteki kişinin bölgenin üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bizi heyecanlandırdı... Çünkü müze turizmini besleyen temel malzeme metropol alanda üretiliyor. Yeni bir metropol alanın keşfedilmiş olması bölge turizmi açısından büyük bir potansiyeli, büyük bir dinamizmi bize kazandıracak ivmelenmeyi yaratır diye düşünüyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz. Helenizm dönemine ait bir antik kent bildiğiniz gibi Afrodisias bölgesi ve bu lahitlerin henüz kimliklendirmesini tam yapmamış olmakla beraber en az 2 bin yıllık belki 2 bin 500 yılık lahitler olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla M.Ö. 500’e kadar uzanan bir geçmişinin olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Zeki İnal ise “İlçemizin kültür ve tarih zenginliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu kazılarında Afrodisias’ın sadece tel örgüler içerisinde olmadığı anlaşıldı. Karacasu ilçesinin her yerinde bu şekilde lahitler çıkabilir” dedi. Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı Aydın Karacasu ilçesinde defineciler tarafından kaçak olarak kazılan zeytinlikte 2 bin 500 yıllık lahit bulundu. Lahitin üzerinde Medussa kabartması olduğu görülürken, jandarma bölgede definecilere karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

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