Tarlasından soda fışkırdı

Manyas’ın Kızık Mahallesinde Cihan Bozkurt adlı vatandaşın tarlasından soda (maden suyu) çıktı. Jeotermal bölgesi olarak bilinen Kızık Mahallesi’nde sıcak su çıkarmak için sondaj vurduran Bozkurt’un tarlasındaki kuyudan soda fışkırması şaşkınlıkla karşılandı. Çıkan suyun önce ne olduğunu anlayamayan ve bir anormallik olduğunu fark eden Cihan Bozkurt, sudan numune alarak tahlil için laboratuvara gönderdi. Bozkurt, çıkan tahlil sonuçları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Rapor sonuçlarına göre kuyudan çıkan sıvının soda (maden suyu) olduğu anlaşıldı.

2005 yıllarından itibaren burada araştırmaya başladım

Kuyudan çıkan sodayı (maden suyu) işleyip pazarlamak istediğini ifade eden Bozkurt, ayrıca Manyas’a yatırım yapmak istediğini ve özellikle devlet kurumlarından destek beklediğini ifade etti. Manyas’ta sağlık turizmini de geliştirmeyi amaçladığını açıklayan Cihan Bozkurt, "Çocukluk yıllarımdan bildiğim kadarıyla bizim arazimizin kıyısından sıcak su hattı geçiyordu. Bu benim kafama yer etmişti. 2005 yıllarından itibaren burada çalışmaya başladım. Burada sıcak su ile ilgili araştırmalar yaptım. Ruhsat aşamalarının nasıl olacağına dair fikir edindim. Sonra da çalışmalara başladım. Daha sonra kuyularımızı açmaya başladık. İlk açtığımız kuyuda şu an yaptırdığımız analizlere göre maden suyu olduğunu tespit ettik. Gerekli girişimleri yaptık. Buraya bir dolum tesisi kurmayı düşünüyoruz. Yurtdışındaki bazı şirketlerle görüşmelerimiz var. Ay sonunda buraya toplantı yapacağız. Bunun haricinde üniversiteden hocalarımız var. Buranın altyapısını hazırlıyorlar. Burası benim 20 yıllık hayalim. Bu hayalimi şu anda başarmaya çalışıyorum ve çoğunu da başardım" dedi.

Kuyumuz üretime geçtiği zaman mineral sayısı artacak



Sodanın ilk çıktığı zamanda kendisinin de şüpheler üzerine tahlil yaptırdığını ifade eden Bozkurt, "Bir ay bunun çalışmalarını gerçekleştirdik. Numunelerini aldık ve sonra analizlerini yaptırdık. Çıkan raporda suyun iletkenliği bin 25. Ayrıca mineral toplamı 900’lerde. Kuyumuz üretime geçtiği zaman mineral sayısının artacağını ve iletkenliğinin yükseleceğini ifade ettiler. Şu anki durumu ile maden suyu ama üretime geçtiğinde ve mineral sayısı yükseldiğinde "Zengin Mineralli Su" olarak da sunulabilir. İçinde herhangi bir yabancı madde yok. Kükürt yok. Şaşırdık, biz jeotermal amaçlı olarak ruhsatımızı alıp çalışmalar yaptık. Burada uluslararası bir sağlık turizmi projesi de değerlendirilebilir. Ayrıca şehir ısıtmacılığı da olabilir. Şehir ısıtmacılığından dönen su ile seracılık yapılabilir. Ben kendim de Manyaslıyım. Manyas sürekli göç veren bir ilçe. Bunun önlemini almak için buraya bir istihdam sağlamak istiyorum. Bunu da inşallah başaracağım" şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 10 Trabzon'da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçilemeyince sökülen fındık ağaçları yakılarak önlem alınıyor. Fındık ağaçlarından boş kalan araziler ise tarlaya dönüştürülerek, patates, fasulye, mısır ekiliyor. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, “Bitkiyi kurutan ve son derece tehlikeli böcek başka alanlara da sıçraması söz konusu. Önlem alıyoruz dedi. Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi. Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. ‘Toplu imha’ ile mücadelesi mümkün olan ‘drakula böceği’ için yürütülen çalışmada karantinaya alınan bölgede fındık ağaçları iş makineleri eşliğinde bahçelerde sökülerek yakılıyor. Toplu imha işlemlerinin ardından boş kalan fındık bahçeleri yöre sakinleri tarafından tarlaya dönüştürerek patates, fasulye, mısır ekiliyor. UFK ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Drakula böceği ile mücadele işlemlerinin titizlikle yapılması gerektiğini belirterek, “Bitkiyi kurutan ve son derece tehlikeli böcek başka alanlara da sıçraması söz konusu. Önlem alıyoruz. Drakula ismi ile tanınan böcek ile ilgili geçtiğimiz yıl bir yasa çıkartıldı. Şu anda sökme ve imha işlemleri yapılıyor. İmha işlemi uygulanan yerlerde 4 yıl boyunca uzun yaşayan bitkiler o alanlara dikelemeyecek. Sadece mevsimsel, yıllık bitkiler dikilebilecek” dedi. Sökülen fındık bahçelerine dikilecek olan fındık fidanlarını kendilerinin temin edeceğini kaydeden Arslantürk, “Devlet oradaki zararı da karşılıyor, 4 yıllık bir ödeme yapacak. Vatandaşın kaybı aslında daha fazla. 4 yılın bedelini devlet karşılıyor fakat 4 yıl sonra yeni bir dikim ve ürün alınabilmesi için en az 3 yıl bir bekleme süresi olacak. Ama o alanlara dikilecek olan fındık fidanlarını biz temin edeceğiz. Yaşlı fındık ağaçları da gençleşmiş olacaklar. Bakanlığın hedefi olan bir sistem kurulmuş olacak aslında. Yörenin değişen iklimine uyum sağlayan tek dal sistemli fındıkları dikeceğiz. Alan bazında bakıldığı zaman daha çok verim alınacak ve daha kaliteli fındık üretilmiş olacak” diye konuştu. Fındık ağaçları sökülünce bahçe boş kalmasın diye tarlaya dönüştürdüklerini anlatan Ebru Atalar, “Bu arazilerin hepsi fındık bahçesiydi. Zararlı bir böceğin geldiğini söylediler. Fındık ağaçlarının köklerine sarılmış. Mecburen arazide bulunan fındık ağaçlarını imha ettiler. Şimdi boş kalan arazileri tarla yapıyoruz. Fasulye, patates, mısır ekiyoruz. Tavuk aldık. Tavukları da bahçelere saldık ki böcekleri yesin de kurtulalım diye. Bakalım kaç yıl devam eder. Zaman bize ne gösteririz göreceğiz” dedi. Havva Yılmaz ise “Burası yıllardan beri fındık bahçesi olarak kullanılıyordu. Şimdi bahçelerden fındık ağaçları sökülünce buralar boş kaldı. Biz de boş durmasın diye tarla yaptık. Tavuklara kaldı bahçelerimiz zaten. Tavuklarda rahat rahat geziyorlar burada” diye konuştu. Karadeniz'de tarla sahiplerinin korkulu rüyası oldu: Bahçelere dadandı her yere sıçrıyor bitkileri kurutuyor Trabzon'da dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin hızla yayılmasının önüne geçilemeyince sökülen fındık ağaçları yakılarak önlem alınıyor. Fındık ağaçlarından boş kalan araziler ise tarlaya dönüştürülerek, patates, fasulye, mısır ekiliyor. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, “Bitkiyi kurutan ve son derece tehlikeli böcek başka alanlara da sıçraması söz konusu. Önlem alıyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Koronavirüs sonrası arsa, tarla ve bahçelere yoğun ilgi: Fiyatlar yüzde 20 arttı

FOTOĞRAF 12 Türkiye’nin soğan tüketiminin önemli bir kısmının karşılandığı Başkent’te yaz soğanı hasadı başladı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Amasya’dan gelen mevsimlik işçiler, soğan sökümü için gün doğmadan tarlanın yolunu tutuyor. Mevsimlik işçilerin kavurucu sıcak altındaki çalışmaları drone ile görüntülendi. Binlerce soğan çuvalının yer aldığı soğan tarlaları kırmızıya büründü. Tarlada zorlu bir mesai yaptıklarını belirten işçiler, yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Urfa’nın Siverek ilçesinden gelen Ahmet Zeydanoğlu, “Hatay Reyhanlı’dan başladık. 50 gün orada kaldık. 1 ay 40 gün Amasya’da kaldık sonra buraya geldik. Dördüncü ayın 15’inde başlıyor. 6 ay buradayız. Biz torba hasadı çalışıyoruz. 7 torba bir yevmiye. Bir yevmiye 65 Tl. Nasıl satıldığından haberimiz yok. Çok zorluklar yaşıyoruz. Herkes bunu yapamaz. Çocuklarla çadırda kalıyoruz. Elektrik yok, soğukta üşüyoruz. Benim için fark etmiyor, burası da benim memleketim. Biz bütün akrabalarla bir aradayız. Şehirde sıkılıyoruz. Burası 4 bin dönüm. 2 ay sürer. 11. Ayda gideriz. Dönüm 10 ton veriyor“ dedi. Günlerinin yorucu geçtiğini söyleyen Emrah Kutluca, Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Ailemle geldik. Benim ailem 11 kişi. 7 kişi çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Bazen akşam yemeğini yiyemiyoruz. Yazın aldığımız paranın kışın hepsini yiyoruz. diye konuştu. Necla Kutluca, ”10 yıldır tarlada çalışıyorum. Biz tarlada çalışıyoruz. Kadınlar gelip çadırda da çalışmak zorunda kalıyor. Siverek’ten geliyoruz. Sabah erken kalkıyoruz, geç gidiyoruz. Yemek bile yiyemiyoruz, bakımını yapamıyorsun, düzgün giyinemiyorsun. Dedelerimiz, teyzelerimiz var orada, Onları özlüyoruz. Biz bayramda da evimizde olmuyoruz” diye konuştu. Yemeklerin olmazsa olmazı: Söküm başladı tarlalar kırmızıya büründü Sofraların vazgeçilmez lezzeti soğan için Ankara'nın Bala ilçesinde yaz soğan sökümü başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren mevsimlik işçiler kavurucu sıcağın altında sökümünü yaptıkları soğanların çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor.

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