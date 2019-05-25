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ERZURUM

Tarlasını sürerken pulluğa takıldı: 5 bin yıllık - Erzurum haberleri

Tarlasını sürerken pulluğa takıldı: 5 bin yıllık

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde 50 yaşındaki Mesut Küçük, traktörle tarlasını sürerken, pulluğa tarihi eser takıldı. Küçük'ün bulduğu 2 çömlek, taş ocak, 1 ağırlık ve 2 çömlek parçasının 5 bin yıllık olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Mesut Küçük
Mesut Küçük

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'in tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılara yönelik başlattığı mücadele, meyvelerini vermeye başladı. İl, ilçe, köy ve mezralarda sürekli toplantılar düzenleyen Müze Müdürü Genç, kültürel varlıkların korunması yönünde vatandaşları bilgilendirip çeşitli eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden birinin de verildiği Söğütlü köyünde çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Mesut Küçük, traktörle tarlasını sürerken, pulluk taşa takıldı.

  • Traktörden inip, taşı çıkaran Mesut Küçük, 2 çömlek, taş ocak, 1 ağırlık ve 2 çömlek parçası buldu. Küçük, bulduğu eserleri Müze Müdürlüğü'ne götürdü.

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'e eserleri teslim eden Küçük, "Tarlamı sürerken bunları buldum. Eserleri evime götürdüm. Sizin köyümüze gelip anlattıklarınız aklıma geldi. Ama yine de içimde 'tutuklanır mıyım ?' diye korku vardı. Durumu köyleri gezen ve bizim köye de sık sık gelen Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk'e anlattım. O da beni hemen müzeye gönderdi. İyi ki de buraya gelmişim. Eserler için bana ödül de verileceği söylendi" diye konuştu.

ÜLKEMİZİN KANAYAN YARASI

Kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığının ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyen Müze Müdürü Hüsnü Genç, il, ilçe ve köylerde, 'Kültürel Mirasın Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması' konusunda sürekli toplantılar düzenlediklerini ifade etti. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin yurda geri getirilmesi için yoğun emek ve masraf yapıldığını vurgulayan Genç, "Tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılarla yoğun olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Merkez, ilçe ve köylere gidip muhtarlar eşliğinde halkı tarihi eserler konusunda uyarıp seminerler düzenliyoruz. Çünkü bu işlerle uğraşmayanlar tarihi eserleri bulunca panik yapıyor ve ortaya istenmeyen sonuçlar çıkıyor. Artık bu eğitimlerimiz sonucu vatandaşlar buldukları eserleri getirip müzelere teslim ediyor" dedi.

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5 BİN YILLIK

Hüsnü Genç'in tarlasını sürerken bulduğu eserlerin yaklaşık 5 bin yıl olduğunu vurgulayan Genç, "Bize teslim edilen 6 parça eser M.Ö. 4 bin sonları ile 3 bin başları arasına tarihlenen ve günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen en yoğun şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle de Erzurum ve çevresinde rastlanan, ülkemizde Karaz (Kura-Aras) kültürü olarak bilinen kültüre ait. Bu eserlerin 2 adeti günlük yaşantıda kullanılan çömlek, bir tanesi ise dini ritüellerde kullanılan ve bu kültür için önem atfeden kutsal ocak. Bir adet ağırlık ve iki adet çömlek parçasıdır" şeklinde konuştu.

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Hayvan otlatırken buldu: 85 milyon yıllık
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Gerger ilçesine bağlı Görgenli köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz, dağda bulduğu yumurta büyüklüğündeki kayaçların şekilleri ilgisini çekince, bunların fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı.
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Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen denizkestanesi fosili olduğunu belirledi.
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Müze müdürü Mehmet Alkan, Bulunan fosillerin yaklaşık 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğunu düşünüyoruz. Kretase dönemine ait olduğunu düşündüğümüz fosiller üzerindeki incelemelerimiz devam ediyor dedi.
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Hayvan otlatırken buldu: 85 milyon yıllık
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan 38 yaşındaki Turan Cingöz, hayvan otlattığı sırada şekilleri dikkatini çeken kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken fotoğraflardaki kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen denizkestanesi fosili olduğu anlaşıldı.


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