Tartışma kanlı bitti: Kız arkadaşını başından vurdu

17:4022/03/2026, Pazar
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Cafer B., kız arkadaşı Aleyna Yaray’ı (22) tabanca ile başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı.

Korkunç olay, 20 Mart’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Cafer B. ile kız arkadaşı Aleyna Yaray arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer B., tabanca ile Yaray’ın başına ateş etti.

Cafer B. olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Aleyna Yaray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aleyna Yaray’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Gözaltına alınan Cafer B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



