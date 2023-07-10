Tartışmalı kavşak 4’üncü kez açılacak

Uzun süre tartışılan kavşak 2019’dan bu yana üç kez kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2019 yılında aldığı karar üzerine bariyerle kapattığı kavşak, dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada gecikmeye neden olunca, bu karar mahkemeye taşındı. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’nun (UTK) aldığı kavşağı kapatma kararı iptal edildi. Rant amacıyla kapatıldığı iddia edilen kavşak Esenyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği’nin girişimleri sonucu yeniden açıldı. Esenyurt Belediyesi’nin başvurusu üzerine İBB, 10 Kasım 2021’de kavşağı tekrar kapattı. Esenyurt Kaymakamlığı kararın iptali için tekrar dava açtı. Davaya yakındaki bir özel hastane de müdahil oldu. İstanbul 3. İdare Mahkemesi kavşağın kapatılmasına karar verince Esenyurt Kaymakamlığı karara itiraz etti. Dosyayı ele alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi ise UTK’nın kavşağı kapatma kararını iptal etti. Kararın 1 ay içerisinde kesinleşerek kavşağın yeniden açılması bekleniyor.