Taş üstüne taş koymadılar

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "‘Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz’ dediler, 5 binini bile yapmadılar” dedi. Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yüzyılın Dönüşümü İstanbul vizyonu kapsamında gerçekleştirilen 5 bin 126 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı.





DALGA GEÇER GİBİ SÖZLER

Törende Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane ve Bayrampaşa’da yıkım yapılırken, Zeytinburnu, Esenler, Tuzla, Üsküdar, Bağcılar, Avcılar ve Fatih’te ise temel atma yapıldı. Törende konuşan Murat Kurum, İstanbul’a sahip çıkmak ve şehri bekleyen afetlere karşı tedbir almak için bir ve beraber olduklarını söyleyerek, “‘15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz’ dediler, sözlerini tutmadılar. Sözlerini unuttular. Üstelik milletimizle dalga geçer gibi ‘Hatırlamıyoruz’ dediler” şeklinde konuştu.





AYNI PLANI 3 KEZ YAYINLADILAR

Kurum şöyle devam etti: “Bugün bu kadar acil bir konuda mevcut CHP’li İBB yönetimi ne yapıyor? Ne acıdır ki, taş üstüne taş koymuş değiller. Durumun ciddiyetinin bile farkında değiller. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaatleriyle sadece kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak, İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. Ama ben şuna inanıyor ve görüyorum ki milletimiz 31 Mart’ta bu iş bilmez yönetime sandıkta en güçlü cevabı verecektir.”





İstanbul’a dijital ikiz

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacaklarını söyledi. Atatürk Havalimanı'ndaki terminal binalarının restore edilmesiyle oluşturulan Terminal İstanbul'un açılışına katılan Kurum şunları söyledi: “Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız, şehrimizi en kötü durumlara karşı simüle edebileceğimiz, İstanbul’un dijital ikizini burada, gençlerimizle birlikte geliştireceğiz. İstanbul’un acilen ihtiyaç duyduğu tüm deprem, ulaşım ve çevre teknolojilerini burada geliştirecek, İstanbul’un hizmetine sunacağız.”



