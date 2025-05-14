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Tasmasını koparan köpek parkta oynayan çocuğa saldırdı: Öfkeli babadan Üsküdar Belediye Başkanına 'tabela' isyanı

Tasmasını koparan köpek parkta oynayan çocuğa saldırdı: Öfkeli babadan Üsküdar Belediye Başkanına 'tabela' isyanı

10:0214/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Oyun parkında dehşeti yaşadı
Oyun parkında dehşeti yaşadı

Üsküdar'da bir parkta sahibinin elinden tasmasını koparan köpek, sekiz yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Çocuğun montu parçalanırken, vücudunda morluklar oluştu. Olayın ardından dehşet dolu anları anlatan baba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın başkan, çocuklarımızı güvenle parka götürebilmemiz için ne tür tedbirler almamızı bekliyorsunuz? Yoksa bu tedbirleri almak sizin göreviniz mi? Emin olmadığım için soruyorum," diyerek Üsküdar Belediye Başkanına isyan etti.

Dehşete düşüren olay, Üsküdar Acıbadem Şehit Mete Sertbaş Parkı'nda yaşandı. Tasmasını koparan bir köpek, parkta oynayan küçük bir çocuğa saldırdı. Şans eseri kalın mont giymiş olan çocuk, ciddi yaralanmaktan kurtulurken yaşanan bu olay çocuk oyun alanlarında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

'Hayvanları çocuk oyun alanına sokmayın'

Olayın ardından çocuğun babası, köpeğin sahibine tepki gösterdi. Köpek sahibi ise parkın yalnızca çocuklara değil, hayvanlara da açık olduğunu savundu. Baba, parkta "Hayvanları çocuk oyun alanına sokmayın" tabelalarını göstererek, böyle bir kullanım izninin belirtilmediğine dikkat çekti.

Üsküdar Belediye Başkanına uyarı tabelası isyanı

Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine, baba Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a, seslenerek, çocuklu aileler için daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini vurguladı. "Sayın başkan, çocuklarımızı güvenle parka götürebilmemiz için ne tür tedbirler almamızı bekliyorsunuz? Yoksa bu tedbirleri almak sizin göreviniz mi? Emin olmadığım için soruyorum," diyerek yetkililere çağrıda bulundu.


Güvenlik önlemleri yeterli mi?

Acıbadem Şehit Mete Sertbaş Parkı'nda hayvanların oyun alanlarına girmesini engelleyen tabelalar bulunsa da denetimin yeterli olmadığı, özellikle büyük ırk köpeklerin kontrolsüz şekilde dolaştırıldığı ifade ediliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çocuk oyun alanlarının daha iyi korunması gerektiğini dile getirirken, belediyeden daha sıkı denetim ve uyarıcı tabelaların artırılmasını talep ediyor.

Vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde parka gelen köpek sahiplerinin tasma kurallarına uymadığını, bazı köpeklerin ise ağızlık takmadan serbestçe dolaştırıldığını belirtirken. "Küçük çocuklarımız var, oyun oynarken köpeklerin saldırısından endişe ediyoruz," diyen mahalle sakinleri, denetimlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yaşanan bu olay, çocukların güvenliğinin sağlanması adına parklarda ek önlemler alınması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle çocuk oyun alanlarının etrafının tel örgülerle çevrilmesi, köpek sahiplerinin ağızlık ve tasma kurallarına uyması gibi önlemler, ailelerin ortak talepleri arasında yer alıyor.

Dehşete düşüren olay Üsküdar Acıbadem Şehit Mete Sertbaş Parkı'nda yaşandı.
Bu olay sonrası, çocuk oyun alanlarına yönelik güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmayacağı ve hayvan sahiplerine yönelik ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu.


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