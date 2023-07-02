Tatilciler dönüyor

Kurban Bayramı’nın ardından dönüş yolculuğu başladı. Yaşadıkları şehirden memleketlerine veya tatile giden vatandaşlar dün yola koyuldu. Çoğu kişinin aynı günü tercih etmesi, yollarda yoğunluğa neden oldu. Dün 43 ilin geçiş güzergahı “kilit kavşak” Kırıkkale’de trafik yoğunluğu vardı. Bolu, Kocaeli, Düzce’den de benzer görüntüler geldi. TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı. Özellikle tatil beldelerinden çıkışlarda yer yer 70 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu. Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir’den dönenler uzun araç kuyruklarına neden oldu. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde de hareketlilik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın son günü dönüş yoluna çıkanlara uyarıda bulundu. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. ‘Sağ salim vardık’ telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın!”