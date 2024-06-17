Tatilin ilk günü 852 kaza

Müslüman alemi için çok önemli olan Kurban Bayramı gelirken teşrik tekbiri konusu da gündemdekini yerini koruyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın başlaması ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de teşrik tekbirleri arefe günü sabah namazı ile başlamış oldu. Peki, Teşrik tekbirleri ne zamana kadar okunacak? İşte Kurban Bayramı teşrik tekbirleri süresi...