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Tatilin ilk günü 852 kaza

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldi, 5 kişi hayatını kaybetti, 1421 kişi de yaralandı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:43 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili arifesinde vatandaşların yol güvenliği için gerekli önlemleri aldı.

9 günlük tatilin ilk gününde 24 saatlik süreçte yapılan trafik denetimlerinde 407 bin 731 araç denetime tabi tutuldu.

24 BİN 357 ARACA RADAR CEZASI

Sıkı denetimlere rağmen kurallara uymayan sürücüler sebebiyle 852 kaza meydana geldi. Hız sınırı kurallarına uymadığı tespit edilen 24 bin 357 araca radar cezası kesildi. Farklı kural ihlalleri ile trafik ekiplerinin denetimine

takılan 42 bin 720 araca ise yasal işlem uygulandı.

TRAFİK KURALLARINA UYALIM

Kural ihlallerinin bilançosu ağır oldu. 5 kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken bin 421 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim” diyerek uyarıda bulundu.

YOLUN SONU BAYRAM OLSUN

Bakan Yerlikaya, yolculuklarda emniyet kemeri takılması uyarısında bulundu. Yerlikaya, şunları kaydetti: “Aklımızdan hiç ama hiç çıkarmamamız gereken önemli bir detayı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Emniyet kemeri. Lütfen, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Kemerimizi takalım ki yolun sonu bayram olsun”



#Trafik Kazası
#Kurban Bayramı
#Denetim
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