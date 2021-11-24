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"Tayland'da yeni bir canlı türü keşfedildi" yalanı

Yayınlanan bir video ile, "Tayland’daki tatilciler, Andaman Denizi’ndeki ıssız küçük bir adada tamamen yeni bir tür keşfetti". iddiası sosyal medya gündemine sokuldu. Ancak iddia edilen videodaki 'canlı türü' denilen varlıkların her biri aslında performans oyuncusu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taylandda yeni bir canlı türü keşfedildi yalanı
Canlı türü sanılan performans sanatçıları

30 saniyelik bir görüntünün yer aldığı paylaşımda, görüntüdeki yaratıkların yeni bir tür olduğu ve Tayland’daki tatilciler tarafından Andaman Denizi’nde ıssız küçük bir adada keşfedildiği iddia edildi.

Görüntüler daha öncede viral olmuştu

Görüntüler, İlk olarak 2.11.2018‘de Jemayel Khawaja isimli bir facebook kullanıcısı tarafından şu sözlerle paylaşılmış;

“Tayland’daki Railay Körfezi’nde kayıkla geziyorduk, bir mağaraya doğru bir köşeyi döndük ve kendimizi belki de şimdiye kadar yaşadığım en gerçeküstü ve tuhaf durumla karşı karşıya bulduk. Ewok benzeri trol yaratıklar suda bazı kakofonik ritüellere katıldılar. 30 dakika falan sürdü! Burada neler oluyor?”

Ardından görüntüler, Youtube gibi pek çok farklı platformda farklı hikayelerle paylaşılmaya devam etti.


Peki, izlendiğinde merak ve korku uyandıran görüntüler aslında tam olarak neyi gösteriyor? Söz konusu iddialar gerçeği ne kadar yansıtıyor?

Görüntüler bir performans sanatından

Yaptığımız araştırmalarda bu görüntülerin aslında bir performans sanatı sırasında kaydedildiğini öğrendik. Mağaradaki gizemli canlılar da aslında birer performans oyuncuları.

  • 2 Kasım 2018’den 28 Şubat 2019’a kadar sergilenen Naam Yai isimli bu eser, ulusal bir sanat festivali olan Tayland Bienali’nin ilki için düzenlendi.

Kostümlerin hazırlanışı ve sahnenin tasarlanma sürecine dair çeşitli görselleri Instagram sayfasında da görmek mümkün.

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