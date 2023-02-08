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Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için dünyanın dört bir yanından yardımlar gelmeye devam ediyor. Türkiye'ye gelen Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a ulaştığı bilgisi verildi.

09:16 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Adıyaman

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a geldi.


Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle Tayvan'dan Türkiye'ye gelen 44 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı.


Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.


Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar Türkiye'de kalacakları öğrenildi.



#DEPREM
#Kahramanmaraş
#Tayvan
#Arama Kurtarma
44 dakika önce
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Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
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