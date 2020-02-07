Tayvanlı turistten ilginç 'Koronavirüs' önlemi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını endişe yaratmaya devam ediyor. Ölü sayısının her geçen gün arttığı salgın nedeniyle, son günlerde Avrupa'dan Amerika'ya pek çok ülkede Çinli turistlere ırkçı saldırılar başladı.
Binlerce beğeni aldı
Türkiye'de ise virüse rastlanmazken, bir Tayvanlı turistin akıllı çantasıyla verdiği 'temizim' mesajı sosyal medyayı salladı. İstanbul Eminönü'ndeki Kadıköy vapur iskelesine gelen Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Türkçe ve İngilizce olarak yazılan ifadeler kısa sürece binlerce beğeni ve RT aldı.