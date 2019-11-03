Gündem Tazeliğini koruması için çeşitli kimyasal işlem gören ıspanaktan yiyen 25 kişi zehirlendi
İSTANBUL

Tazeliğini koruması için çeşitli kimyasal işlem gören ıspanaktan yiyen 25 kişi zehirlendi

Esenyurt'ta tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 1'i çocuk 25 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri yapılan 24 kişi taburcu edilirken, çocuğun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor. Ekipler marketi tespit etmek için inceleme başlattı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Esenyurt'ta dün 1'i çocuk 25 kişi yemek sonrası rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü.

ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ambulanslar ve yakınları tarafından hastanelere getirilen kişilere acil servislerde ilk müdahaleler yapıldı. Hastanelerdeki kişiler ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıkları söylediler. Yapılan tetkiklerde kişilerin yemekten zehirlendikleri belirlendi. 4 kişi Esenyurt Devlet Hastanesi'ne, biri çocuk 5 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 15 kişi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 24 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 yaşındaki erkek çocuk ise ailenin isteği üzerine özel bir hastaneye sevk edildi.

  • Zehirlenme olayının tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanaktan olduğu ileri sürüldü. Zehirlenme olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

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