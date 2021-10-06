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Taziyeye giden aile kaza yaptı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde taziyeye giden ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Taziyeye giden aile kaza yaptı: Bir kişi öldü 4 kişi yaralandı
Sönmez ailesi hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gidiyordu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’dan Samsat istikametine gitmekte olan Ahmet Turhan idaresindeki 44 AAL 594 plakalı Renault marka otomobil ile Samsat ilçesinden Doğanca köyü istikametine giden Mustafa Sönmez idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Sönmez, Ahmet Turhan ile hafif ticari araçta bulunan Besi Sönmez, Abuzer Sönmez ve Mehmet Sönmez yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslara alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Sönmez (62) yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sönmez ailesinin hayatını kaybeden bir yakınlarının taziyesine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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