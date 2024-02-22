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Tazminat Komisyonu'na itiraz hakkı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:57 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni yargı paketinde yeni görevler verilen Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun verdiği kararlar, idari karar olduğu için idari yargıya tabi olacak. Bu nedenle komisyonun kararlarına bölge idare mahkemesinde itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar bu mahkemede kesinleşecek. Verilen tazminatlar bakımından da ağır ceza mahkemesinin verdiği kararlar istinaf mahkemesine gidecek ve orada kesinleşecek. Niteliği itibarıyla farklı olan beraat ya da takipsizlik üzerine verilen şeklî konularda da yargısal denetime tabi olacak.

TAZMİNATI TESPİT EDECEK

Adalet Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Anayasa Mahkemesi'nin de Tazminat Komisyonuna verilen yeni görevler çerçevesinde oluşturduğu içtihatların bulunduğunu kaydetti. Bu içtihatlar çerçevesinde, Tazminat Komisyonu'na verilen görevlerin yargısal mahiyette değil, tamamen tespite yönelik olduğunu bildirdi. Komisyon bünyesinde kurulacak 5 yeni heyetin de yeni gelen işleri, dosyaları, talepleri eritmek için derhal görevlendirileceğini aktararak, tazminat talepleri kısa sürede sonuçlandırılacağının altını çizdi. Yargı paketi Komisyon'dan geçti.



Sağlık düzenlemesi TBMM'de kabul edildi: Bakan Koca 'malpraktis belirsizliği giderildi' diyerek duyurdu

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilişkin, "Malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi." paylaşımında bulundu. Düzenlemeye göre; diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Öte yandan sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.


#Tazminat Komisyonu
#yargı paketi
#Adalet Bakanlığı
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