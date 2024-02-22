Tazminat Komisyonu'na itiraz hakkı

Yeni yargı paketinde yeni görevler verilen Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun verdiği kararlar, idari karar olduğu için idari yargıya tabi olacak. Bu nedenle komisyonun kararlarına bölge idare mahkemesinde itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar bu mahkemede kesinleşecek. Verilen tazminatlar bakımından da ağır ceza mahkemesinin verdiği kararlar istinaf mahkemesine gidecek ve orada kesinleşecek. Niteliği itibarıyla farklı olan beraat ya da takipsizlik üzerine verilen şeklî konularda da yargısal denetime tabi olacak.