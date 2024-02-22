Tazminat Komisyonu'na itiraz hakkı

Yeni yargı paketinde yeni görevler verilen Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun verdiği kararlar, idari karar olduğu için idari yargıya tabi olacak. Bu nedenle komisyonun kararlarına bölge idare mahkemesinde itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar bu mahkemede kesinleşecek. Verilen tazminatlar bakımından da ağır ceza mahkemesinin verdiği kararlar istinaf mahkemesine gidecek ve orada kesinleşecek. Niteliği itibarıyla farklı olan beraat ya da takipsizlik üzerine verilen şeklî konularda da yargısal denetime tabi olacak.
TAZMİNATI TESPİT EDECEK
Adalet Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ökmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Anayasa Mahkemesi'nin de Tazminat Komisyonuna verilen yeni görevler çerçevesinde oluşturduğu içtihatların bulunduğunu kaydetti. Bu içtihatlar çerçevesinde, Tazminat Komisyonu'na verilen görevlerin yargısal mahiyette değil, tamamen tespite yönelik olduğunu bildirdi. Komisyon bünyesinde kurulacak 5 yeni heyetin de yeni gelen işleri, dosyaları, talepleri eritmek için derhal görevlendirileceğini aktararak, tazminat talepleri kısa sürede sonuçlandırılacağının altını çizdi. Yargı paketi Komisyon'dan geçti.