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TBMM açılacak mı: Yeni yasama yılı açılışı için geniş güvenlik önlemleri alındı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi. TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.

12:28 . 1/10/2023 Pazar
AA
TBMM açılacak mı?

TBMM açılacak mı?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.


TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.


28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi. Buna göre 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı kapsamında TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirilecek.


Saat 14.00'te ise Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak. Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurula alınacak.


Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki
Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.



#TBMM
#28. Dönem
#2. Yasama Yılı
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