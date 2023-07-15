TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'da millet yerli ve milli duruş dersi verdi

"Millet, o gece darbenin sadece silahlarla değil, imanla ve bilinçle önlenebileceğini de ortaya koydu. Batı'da, 'askeri darbeye, silahlara karşı halk darbesi nasıl olur?' diye yazılar yazıldı. Bu millet onu da açık bir şekilde ortaya koydu. O gece ortaya koyduğumuz en önemli kazanımlardan birisi de milli liderlik meselesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız daha darbenin ilk anlarından itibaren milletimizi şehirlerimizin sokaklarına, meydanlarına davet ederek, vatandaşlarımızı bu liderlik anlayışı etrafında toparlayan kuvvetli bir mıknatıs etkisi oluşturdu. 15 Temmuz sadece geçmişte kalmış, Türk siyasi ve toplumsal tarihinin kara bir günü ya da kahramanlık destanlarının yazıldığı muhteşem bir gece değildir. Aynı zamanda 15 Temmuz sürekli içerisinden dersler üreteceğimiz, bundan sonrası için ders alacağımız çok öğretici bir gecedir"