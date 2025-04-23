Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

10:3523/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Devlet erkanı Anıtkabir'de.
Devlet erkanı Anıtkabir'de.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü nedeniyle Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü nedeniyle Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkan vekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkan vekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Özlem Zengin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli de törene katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, törenin ardından Anıtkabir'e geçti.



Anıtkabir'de tören düzenlendi


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.


  • Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Celal Adan ve Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ali Murat Nas, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile TBMM idari personeli yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.



Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:


"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atatürk; 23 Nisan 1920'de, aziz milletimizin tüm zorluklara büyük bir diriliş ruhu ve bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz, milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmektir. Misakımilli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her zaman hatırlayarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı yapma iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan milletin temsilcileri olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Günümüzde, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha önemli bir sorumluluktur. 23 Nisan, sadece ülkemizin çocukları için değil, savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan tüm dünya çocukları için bir bayram, aynı zamanda onları hatırlama günüdür. 23 Nisan'ın geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Geçmişin mirasına layık bir gelecek inşa etmek için, milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Zatıaliniz başta olmak üzere, Birinci Meclisten bu yana Milli Egemenliğe sahip çıkan tüm milletvekillerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."


Kurtulmuş Birinci Meclis'te önemli açıklamalar yaptı.


TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu. İkinci asrına girdiğimiz cumhuriyetimiz yenilenmeli ve daha ileriye taşınmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinin aynı hedefe yürümesi gerekmekte, aramızdaki farklılıkları demokrasinin bir gereği olarak kabul etmek gerekmektedir. Farklıklardan ortak bir çözüm bularak birlikte yola devam etmeliyiz. 2. asrı güçlü Türkiye'nin yüz yılı yapacağız. İnşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak.

Dün evvelsi gün bugün de devam edeceğiz TBMM çatısı altında çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptık. Bugün TBMM makamını sembolik olarak bir kızımıza bırakacağız. Bugünü bize bir çocuk bayramı olarak bırakanlar bize bir vasiyet bıraktılar. Bu bayramın ikinci yüzü olan geleceğe bakan yüzü olan çocuk bayramını da çocukların geleceğini güçlendirmek için ortaya koyduğumuz çabanın yansıması olarak kabul ediyoruz.. Çocuk bayramımızın bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum.


#Anıtkabir
#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
#Türkiye Büyük Millet Meclisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 sonrası SGK'lı olanlar turnayı gözünden vurdu! -1.800 gün indirimle 7200 günle emekli olunacak