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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Karabağ'daki operasyondan rahatsızlık duyanları ciddiye almıyoruz 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği Karabağ kararıyla ilgili, "Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen antiterör operasyonundan rahatsızlık duyan art niyetli bazı yaklaşımları hiç ciddiye almıyoruz" dedi.

17:39 . 6/10/2023 Cuma
DHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki makamında, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki makamında, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki makamında, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'na seçilmesi ve yeni yasama yılının başlaması nedeniyle 'hayırlı olsun' temennilerini ileten Budagov'a teşekkür etti.

TBMM Başkanlığı ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak her platformda Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Kurtulmuş, Karabağ'ın işgalci çetelerden kurtarılması için yapılan operasyonu da takdirle karşıladıklarını kaydetti. 


'Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kalacak'

Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 'Azerbaycan Saldırısı Sonrası 'Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri' başlıklı karara ilişkin de "Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla düzenlenen antiterör operasyonundan rahatsızlık duyan art niyetli bazı yaklaşımları hiç ciddiye almıyoruz. Çünkü bir hakkın tescil edilmesi, tespit edilmesiyle ilgili bir operasyon yapılmıştır. Orada Ermeni işgaline son verilmiştir ve inşallah Karabağ, bundan sonra kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak kalacaktır. Biz de Türkiye olarak Azerbaycanlı dostlarımızla hem Karabağ'da hem de diğer bölgelerde destek olmaya devam edeceğiz" dedi.







#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Azerbaycan
#Karabağ
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