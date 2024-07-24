TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: Katliamın ortakları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Kongresinde 'onur konuğu' olarak konuşma yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.
"Katliamın ortakları, yazıklar olsun size"
"Katliamın ortakları, yazıklar olsun size"
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"
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2 hours ago