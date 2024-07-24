TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: Katliamın ortakları

"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…"