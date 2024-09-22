TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'ya resmi ziyaret: Putin ile görüşecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, ziyaretinin ilk gününde başkent Moskova’da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyelerini kabul edecek Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticari işbirliği imkanlarıyla, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak başlıklar hakkında değerlendirmede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile heyetler arası toplantıgerçekleştirecek. Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisini ziyaret edecek Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi’nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitapta bulunacak.





Kurtulmuş, Federasyon Konseyi'nin Genel Kuruluna hitap edecek

Kurtulmuş, 25 Eylül Çarşamba günü ise Rusyaparlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap edecek.

Daha sonra Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nı ziyaret edecek Kurtulmuş, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.





Kurtulmuş'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Moskova’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi de planlanıyor.

Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg’a geçecek Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi BaşkanıAleksander Belsky ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek davete katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvelili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya’ya gidecek.





Rusya ziyaretinde öne çıkacak başlıklar

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, Rusya ziyaretinde, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine Türkiye’nin dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliklerini değerlendirmesi ve artırılması yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.





Kurtulmuş’un, ayrıca küresel ve bölgesel sorunların çözümü karşısında ortak perspektifin geliştirilmesine katkı sunacak konulara da işaret etmesi bekleniyor.

Kurtulmuş'un, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına saldırılar gerçekleştiren İsrail'in işlediği insanlık suçlarının önlenmesine yönelik ortak vizyonlar üzerinde durulması mesajlarına da vurgu yapması öngörülüyor.



