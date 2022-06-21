TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 40 bin göçmeni kurtardık

TBMM'nin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı başladı. Bugün de sürecek olan konferansın açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, düzensiz ve zorunlu göç olgusunun bugün ülkelerin sorunu olmaktan çıkarak dünyanın sorunu haline geldiğine dikkati çekti.

ÇOK AZI AVRUPA’DA

Milyonlarca vatansız insanın, hiçbir vatandaşlık haklarından yararlanmadan, temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadan çeşitli yerlerde sığınma aradığını belirten Şentop, “Bugün sığınmacıların çok azı Avrupa'da bulunuyor. Bu insanların çok büyük bir bölümü gelişmekte olan ülkelere veya komşu ülkelere sığınıyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, sığınmacıların yaklaşık yüzde 85'i gelişmekte olan ülkelere gitmektedir. Yine mültecilerin yaklaşık yüzde 73'ü komşu ülkelerde misafir edilmektedir" dedi.

EN ÇOK SIĞINMACI BİZDE

Şentop, 10 yıldır yoğun bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin en çok sığınmacıyı barındıran bir ülke konumunda olduğunu söyledi. Halihazırda 4 milyona yakın insanın Türkiye'ye sığındığını aktaran Şentop, "Türkiye olarak, biz bu insanların başta insani, sosyal, barınma ve eğitim olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tek başımıza karşılamaya çalışıyoruz. Bu insanların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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SORUNLARA SIRTLARINI DÖNDÜLER

En fazla sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak bu yükün uluslararası toplum tarafından hakkaniyete uygun şekilde paylaşılmadığını vurgulayan Şentop, "Sebep olanlar, sebep oldukları sorunlara sırtını dönmektedir. Türkiye bu göçün müsebbibi bir ülke değildir. Bu insanlar, kendi ülkelerini yaşanmaz hale getirenlerin sebep oldukları yıkımlardan kaçıp yaşanabilir bir ülke olarak Türkiye'ye gelmektedirler. Göç meselesi Türkiye'nin sorunu olmadığı gibi, bu sorunun maddi ve manevi külfetinin de sadece Türkiye'nin omuzlarına yıkılması büyük bir haksızlıktır. Bu sorunun külfetini birkaç ülkenin sırtına yüklemeye çalışmak büyük bir insafsızlıktır" diye konuştu.

Şentop ve Pacheco, katılımcılarla “Göç ve Mülteciler Fotoğraf Sergisi”ni ziyaret etti.n

40 bin göçmeni kurtardık

Yunanistan’ın göçmenlere tavırlarına dikkat çeken Şentop, “Komşumuz Yunanistan’ın hak ve hukukun öznesi olarak görmedikleri göçmenlerin botlarını batırmaktan çekinmediklerini görüyoruz. Geri itme politikalarını devreye sokmaktan imtina etmediklerini görüyoruz. Avrupa’da son yıllarda karşı karşıya olduğumuz geri itme hadiseleri maalesef yaygın bir uygulama haline gelmiş durumda. Ege Denizi’nde 2020 yılından bu yana yaklaşık 40 bin düzensiz göçmeni geri itmelerden Türkiye kurtarmıştır” ifadelerini kullandı.

Yalnız bırakıldık

TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Duarte Pacheco ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Türkiye maalesef bu göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye’ye gerekli katkının, desteğin, göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz. Bu göçe kaynak olan ülkeleri ve göçe sebep olan hususları ortaya çıkartan ülkelerin bu konuda sorumluluk almakta çok yavaş davrandıklarını görüyoruz. Hatta bunun ötesinde Avrupa Birliği ve uç noktada Yunanistan’ın öncülüğünde göçmenlere karşı kötü muamelelerin, insan haklarına uymayacak, bağdaşmayacak, uluslararası hukuka aykırı muamelelerin yapıldığını defalarca tespit ettik, gördük, gösterdik” dedi.

Türkiye’yi örnek alın

PAB Başkanı Duarte Pacheco, “Küresel Parlamenter Göç Konferansı”nda mülteci barındıran tüm ülkelerin Türkiye’nin göçmen politikasını örnek alması gerektiğini söyledi. Pacheco, Türkiye’nin, güvenli, sistemli ve düzenli göç için küresel mutabakat çerçevesinde göçmenleri sisteme entegre eden model bir ülke olduğunu belirterek “Türkiye, göçmenlere bir nesne gibi yaklaşmadı, hepsinin birer insan olduğunu göz önüne alarak topluma uyum sağlamalarını gerçekleştirdi. Türkiye, göçmenlerin eğitimini, iş edinmelerini ve sağlık imkanları sağlamak konusunda çok büyük işler yaptı. Mültecilerin insanı koşullarda yaşamalarını sağlayan Türkiye’ye ve Türk hükümetine çok teşekkür ederim” diye konuştu

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