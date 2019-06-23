Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı
POLİTİKA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı.

Şentop, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Üsküdar'daki Sabri Artam Vakfı İlkokulu'na eşi Sabriye Şentop ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte geldi.

Okulda, "3174" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, eşi ve kızının ardından "Hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa attı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Şentop, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararla İstanbul'da Büyüküşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin bugün yenilendiğini belirterek, "Sükunet içerisinde seçimlerin bugün yapılacağını görüyoruz hep beraber. Katılım iyi gözüküyor. Ben İstanbulumuz için, Türkiyemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İstanbul'da 31 Mart'ta seçime katılım oranının, Türkiye genelindeki orana göre düşük olduğunu ifade eden Şentop, "Herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart'taki ortalamasını bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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