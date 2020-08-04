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Gündem TBMM Başkanı Şenoptan bayramda baş döndüren bayram trafiği
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şenop'tan bayramda baş döndüren bayram trafiği

Kurban Bayramı nedeniyle, İslam ülkeleri, Türk Dünyası ve Balkanlarla yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dört günde 23 meclis ve senato başkanıyla görüştü. Görüşmelerde bayram tebriklerinin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Şentop, dost ülkelere Türkiye’nin desteğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle, İslam ülkeleri, Türk Dünyası ve Balkanlarla yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Görüşmelerine Bayramın ilk günü Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile başlayan Şentop, aynı gün Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop meclis başkanlarıyla görüştü
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop meclis başkanlarıyla görüştü
  • Bayramın ikinci gününde ise Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve Tunus Meclis Başkanı Rasid El-Gannuşi ve Cibuti Ulusal Meclisi Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüşen Şentop’un sonraki görüşmesi ise Türk dünyasından Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Asımbayev ile oldu.

İki günde 14 görüşme

Şentop’un üçüncü gün diplomasi trafiğinde ise Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanıranı, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi yer aldı.

Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı oldu
OYNAT 02:48
Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı oldu
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır' dedi.

Art arda diplomatik görüşmeler

Bayramın dördüncü gününde ise Şentop 8 görüşme gerçekleştirerek rekora imza attı. Şentop, aynı gün içinde Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Puan Maharanı, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon Ismailov, Afganistan Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ve Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile görüştü.

TBMM başkanlığına yeniden Mustafa Şentop şeçildi
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TBMM Başkanı Şentop: Yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak olsa olsa ihanettir
  • Şentop’un bayramdaki diplomasi mesaisi Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun, Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşmesiyle son buldu.

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