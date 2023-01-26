TBMM Başkanı Şentop Cenin Mülteci Kampı'na yapılan baskını kınadı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla dokuz masumu katlederek, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'in alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.
17:31 . 26/01/2023 Perşembe
AA
Meclis Başkanı Mustafa Şentop
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını kınadı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İsrail, insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla dokuz masumu katlederek, uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'in alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyorum.
Tüm dünya bu işlenen insanlık suçu karşısında sessiz kalsa da Türkiye, Filistinli kardeşlerinin hürriyet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında duracaktır."
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