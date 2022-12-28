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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış ödülüne adaylığı için başvuruda bulundum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" dedi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğanın Nobel Barış ödülüne adaylığı için başvuruda bulundum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Şentop, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Balkanlar gibi çok kritik bir coğrafyada böyle bir çatışmaya dünyanın tahammülü olmadığını, Türkiye olarak bu konuda üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin, bu tür durumlardaki ara buluculuk konusundaki rolünün herkes tarafından takdir edildiğini aktaran TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gittiğimiz ülkelerde birçok parlamento başkanı ve milletvekili hem Türkiye'nin hem de Cumhurbaşkanımızın 2022'de yaptıklarıyla bir barış ödülünü alması gerektiğini söylüyorlardı. Bu konuda bir teşebbüsümüz var. Benim şahsen milletvekili olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmesi konusunda bir teşebbüsüm var. Sadece benim değil birçok farklı ülkeden milletvekillerinin, meclis başkanlarının da bu konuda başvuru yapacağını daha önce görüştük. Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak. Doğudan da batıdan da var. Somutlaştıktan sonra bunları paylaşacağız. Ocak sonuna kadar süre var."

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