TBMM Başkanı Şentop doktor cinayetiyle ilgili konuştu: Mecliste adım atmaya hazırız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şentop "(Salihe Aydeniz in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin) sembolik anlamı olan milletimiz nezdinde infial yaratan bir işlem milletimizin gözünde cerayan ediyor. Karma komisyon 22 Temmuz'da toplanmayı planlıyor. Süreç devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra Genel Kurul'a gelir." dedi.

CİDDİ BİR HASSASİYET OLUŞMALI

Şentop, Konya'daki doktor cinayeti ile ilgili de "Kamuoyunca ciddi bir hassasiyet oluşmasını bekliyorum.

Bu olayları sonlandırmak için gerekli adımları meclis olarak atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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