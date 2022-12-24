TBMM Başkanı Şentop Hasan el-Benna'nın kızının cenaze törenine katıldı

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Çin’den ABD’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin önümüzdeki yıl için açıkladığı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na tepki gösterilerek, ''ABD, ilgili yasadaki Çin ile ilgili olumsuz hükümlerin uygulanmasından kaçınmalıdır" ifadeleri kullanıldı.