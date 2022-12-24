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İSTANBUL

TBMM Başkanı Şentop Hasan el-Benna'nın kızının cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın kurucusu Hasan el-Benna'nın kızı Hala el-Benna'nın cenazesine katıldı. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Şentop'un yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş da iştirak etti.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop Hasan el-Bennanın kızının cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın kurucusu Hasan el-Benna'nın kızı Hala el-Benna'nın cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hala el-Benna için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Duaların edildiği törende, Hala el-Benna'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Eyüpsutan'daki Mihrişah Sultan Haziresi'ne defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

İslam dünyasındaki çeşitli düşünce akımlarına önderlik eden ve dünya çapında 72 ülkede organize olan İhvan'ın 1928'de ilk filizlerini atan Mısırlı düşünür ve alim Hasan el-Benna, 12 Şubat 1949'da uğradığı suikast sonucu 43 yaşında şehit edilmişti.

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