TBMM Başkanı Şentop Hasan el-Benna'nın kızının cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın kurucusu Hasan el-Benna'nın kızı Hala el-Benna'nın cenaze törenine katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hala el-Benna için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Duaların edildiği törende, Hala el-Benna'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Eyüpsutan'daki Mihrişah Sultan Haziresi'ne defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.
İslam dünyasındaki çeşitli düşünce akımlarına önderlik eden ve dünya çapında 72 ülkede organize olan İhvan'ın 1928'de ilk filizlerini atan Mısırlı düşünür ve alim Hasan el-Benna, 12 Şubat 1949'da uğradığı suikast sonucu 43 yaşında şehit edilmişti.