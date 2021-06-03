TBMM Başkanı Şentop: Kılıçdaroğlu haysiyetsizce bir iftirada bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 bin dolar alan siyasetçi iddialarına ilişkin kendisini hedef alan söylemlerine yanıt verdi.

"Ben de '10 bin dolar açıklansın' diyorum"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, "Ben de 10 bin dolar kim açıklansın diyorum. Konu 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, bunu kim açıkların ötesine geçerek beni itham eden bir iftirada bulunmuştur. Yalan olduğunu bildiği halde böyle bir ithamda bulunmuştur. Bu kişinin siyasi bunaklık içerisinde olduğu veya bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum. ABD'ye FETÖ için gidenler, 'cemaat' diyenler yine kendileri" dedi.

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"FETÖ'nün kuyruğuna basmam bunları rahatsız ediyor"

Şentop FETÖ ithamına ilişkin ise CHP'ye verdiği yanıtta da "FETÖ ithamı sıkıştığınız yerde kullandığınız milli bir spor Türkiye'de. Kılıçdaroğlu'nun görevli arkadaşlarının beslendiği haber sitesinde de bunlar yer almıştır. FETÖ yurtdışındaki kaçak gazetecileriyle beraber 15 günde bir sosyal medyada yer alıyorlar. Kuvvetli şekilde kuyruklarına bastığımı ifade ediyorum. Bu acı başkalarına da sirayet etmiş, başkaları da acı duyuyor. 17 Aralık'ta FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe teşebbüsü vardı.

"Grup toplantılarında FETÖ'nün korsan kasetlerini yayınlıyorlardı"

3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye ziyareti var. FETÖ'nün önce gelen yöneticileri ile çektirdikleri fotoğraf var.Fotoğrafı biliyoruz. Yakın, samimi verdikleri fotoğraf önemli 3 Aralık 2013'te. Grup toplantılarında FETÖ'nün korsan kasetlerini yayınlamaları, arkadaşlarının FETÖ'cü yöneticileri cezaevinde ziyaret etmesi. Dün konuşan arkadaş 'FETÖ diye tabir edilen cemaat görevlilerini ziyaret ettik' diyor. 15 Temmuz'a proje bazlı cürüm işlemek konusunda işbirlikleri olduğuna dair şeyler var" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sedar Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasına değinmiş ve "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa 'acaba o da mı alıyor' diye sorulur" ifadelerini kullanmıştı.