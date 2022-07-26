TBMM Başkanı Şentop meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırıldı.

CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımları konuşmak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırması, AK Parti MYK toplantısında da gündeme gelmişti.

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Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarına, "Konuyu yakından izleyin'' talimatı verdiği öğrenilmişti.

AK PARTİ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ''CHP çözüm amaçlı mı, siyasi şov amaçlı mı çağrı yaptı. CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır'' diyerek tepki gösterdi.

Ünal, 1 Ağustos'ta yapılacak toplantıya katılmayacaklarını da açıkladı.

Öte yandan HDP de Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını duyurmuştu.

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