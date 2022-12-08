TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek Şentop, Başbakan Ana Brnabiç ve Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ile ayrı ayrı görüşecek
Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti, Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Usame Zukorlic, Sırbistan Ulusal Meclisi Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muamer Baçevac, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev karşıladı.
Şentop'a, ziyaretinde TBMM Katip Üyesi İshak Gazel, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Şamil Ayırım, Türkiye- Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Esgin ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da eşlik etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek Şentop, Başbakan Ana Brnabiç ve Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ile ayrı ayrı görüşecek. Şentop, dönem başkanlığının Türkiye'ye devredileceği Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin 60'ıncı Genel Kuruluna katılacak.