​TBMM Başkanı Şentop: Uluslararası terörün hamisi Batılılar ​

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolasıyla Meclis’te gerçekleştirilen “Avrupa’da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar, Çözümler” başlıklı panelin açılışında konuştu.
İSLAM BUNA MÜSADE ETMİYOR
Şentop, özel olarak icat edilmiş, var edilmiş bir Müslüman terörist modeli oluşturulduğunu dile getirdi. Şentop, şunları söyledi:
- “Başta El-Kaide ve DEAŞ olmak üzere törörizmin esasen Batı ülkeleri, onların istihbarat örgütleri tarafından var edilmiş ve desteklenen yapılar olduğu kanaatindeyim. İslamofobiyi oluşturabilmek için Batı’da, Müslümanların yaptığı bir terör tablosu ortaya koymak lazımdı. Bu kendiliğinden ortaya çıkmıyor böyle bir şey, İslam buna zaten müsaade etmiyor. Normal Müslümanların böyle bir şey yapması mümkün değil. Onun için bunlar Müslüman terörist modeli icat ettiler. Dolasıyla uluslararası terörün aslında hamisi İslamofobiyi icat eden Batılılar.”