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ANKARA

TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa için bir çözüm yolu bulunabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şentop, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa için bir çözüm yolu bulunabilir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop'un Habertürk'te yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir

Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı.

İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim.

"Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanını kim seçecek?"

Parlamenter sistem dediğinizde nasıl bir parlamenter sistem istiyorsunuz? Geliştirilmiş, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş ifadeler soyut. Sizin önerdiğiniz parlamenter sistemde Cumhurbaşkanını kim seçecek mesela... Tabii karar verici ben değilim. Bunu siyaset diliyle tartışmak kolay. Ben diyorum ki, tartışmanın somut tartışmaya çevrilmesi için sayın Cumhurbaşkanının yeni anayasa tartışması bir fırsattır. Acaba önceki sisteme mi görülmek isteniyor, yoksa başka bir şey mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistemi derken neyi kast ediyorsunuz? Hükümetlere kararname yetkisi verilir güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Bu verilecek mi? Bazı açıklama yapan, parlamenter sistemi isteyen siyasetçiler kararname olmaz diyor. Güçlendirilmiş sistemde hükümete düzenleme yetkisi veren husustur. Bu olmaz diyorsanız, o zaman ne olacak. Bu sistemde güçlendirilen nedir, yürütmedir. Yürütmenin güçlendirilmesidir. Somut bir şey ortaya konmak lazım. Yeni anayasa tartışmaları bu anlamda bir fırsattır.

Ayrıntılar geliyor...

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