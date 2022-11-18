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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da Devlet Başkanı Nişanı verildi

Beraberindeki parlamento heyetiyle beraber Türkmenistan’a resmi bir ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbankulu Berdimuhamedov tarafından 'Türkmenistan Devlet Başkanı Nişanı' takdim edildi.

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Haber Merkezi DHA
TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da Devlet Başkanı Nişanı verildi
TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da "Devlet Nişanı" takdim edildi

Aşkabat’ı ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbankulu Berdimuhamedov tarafından "Devlet Nişanı" takdim edildi.

Şentop ile Berdimuhamedov, ayrıca TBMM ile Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı arasında ‘İş Birliği Protokolü’ imzaladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın ‘Bağımsız Türkmenistan’a Olan Büyük Sevgi’ Nişanı, ilk kez bir Meclis Başkanına takdim edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkmenistan'da
DÜNYA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkmenistan'da

Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a takdim edilen Nişan, Türkmenistan ile diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yapılan katkı için teşekkür niteliği taşıdığı ifade edildi.

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