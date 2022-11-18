TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da Devlet Başkanı Nişanı verildi

Bakan Çavuşoğlu'ndan New York Times'a tepki: Bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde saldırının gerçekleştiği noktayı ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Terör saldırısıyla hedeflerine ulaşamayacaklar.' ifadelerini kullandı.



New York Times'in İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını 'turizm' üzerinden değerlendiren haberine tepki gösteren Çavuşoğlu, 'Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü hep görüyoruz. Her zaman insan hakları, hak ve hukuktan bahsedenlerin bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, terörü desteklemeyi devam etsinler, biz teröristlerin tepelerine inmeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur.' diye konuştu.

