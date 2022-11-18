TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da Devlet Başkanı Nişanı verildi

Aşkabat’ı ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbankulu Berdimuhamedov tarafından "Devlet Nişanı" takdim edildi.
Şentop ile Berdimuhamedov, ayrıca TBMM ile Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı arasında ‘İş Birliği Protokolü’ imzaladı.
Türkmenistan Devlet Başkanı’nın ‘Bağımsız Türkmenistan’a Olan Büyük Sevgi’ Nişanı, ilk kez bir Meclis Başkanına takdim edildi.
Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a takdim edilen Nişan, Türkmenistan ile diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yapılan katkı için teşekkür niteliği taşıdığı ifade edildi.