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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop’tan ABD’ye demokrasi çağrısı

TBMM Başkanı Şentop’tan ABD’ye demokrasi çağrısı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce göstericinin Kongre binasının önündeki barikatları aşması sonrası çıkan olaylara ilişkin Türkiye'den peş peşe açıklama geldi. TBMM Başkanı Şentop'tan ABD’ye hukuk ve demokrasi çağrısı gelirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı açıklamada "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de meydana gelen olaylara ilişkin hukuk ve demokrasi tavsiyesinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

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