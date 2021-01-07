TBMM Başkanı Şentop’tan ABD’ye demokrasi çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de meydana gelen olaylara ilişkin hukuk ve demokrasi tavsiyesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’deki olayları endişe ile izliyor; tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk; herkese de bunu tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’de meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ABD’de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:23 Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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