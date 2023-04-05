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TBMM Başkanı Şentop'tan Akşener'e mermi tepkisi: Gazi Meclis mermilerin değil fikirlerin yeridir

TBMM Başkanı Şentop, partisinin grup toplantısında elindeki mermi kovanlarını etrafa fırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Meclis'in mermilerin değil, fikirlerin yeri olduğunu belirten Şentop, "Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum" dedi.

16:34 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Şentop

Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partisinin İstanbul il başkanlığına yönelik silahlı saldırıya tepki gösterdi, kürsüden mermi kovanlarını fırlattı.


Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, "
Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır"
ifadesini kullandı.

Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınadığını belirten Şentop,
"Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır"
dedi.

Mustafa Şentop, toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesinin; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesinin her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar vereceğini kaydetti.


Bu noktada en büyük hassasiyeti milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanlarının göstermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, özellikle seçimlere yaklaşılan süreçte, herkesi Meclisin saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet etti.





AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki: Son yıllardaki en yakışıksız konuşma olmuştur
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki: Son yıllardaki en yakışıksız konuşma olmuştur

AK Parti Sözcüsü Çelik, basın toplantısında konuştu. Çelik, ''İsrail mabedin tarihi statüsüne saygı göstermeli. Saldırıları lanetliyoruz, İsrail güçleri saygısızlık yapmıştır'' ifadelerini kullandı. Çelik, ''İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup ve kullandığı tabirler, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da, Akşener'i tebrik etmiş. Bu yakışıksızlığa çifte destek durumu olmuş. Bakalım ittifakın diğer üyeleri de buna destek verecek mi, göreceğiz. Meclis çatısı altındaki kürsüye kurşunları dizmiş. Argo tabirlerle bağırıp çağırmak, saldırgan üslup haine getirmek son yılların en niteliksiz üsluptur'' açıklamasında bulundu.

#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
#TBMM
#Meral Akşener
17 dakika önce
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