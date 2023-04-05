Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır"

Bugün bir grup toplantısında, bir genel başkanın, kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır"

"Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır"

"Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır"

Mustafa Şentop, toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesinin; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesinin her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar vereceğini kaydetti.