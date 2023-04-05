TBMM Başkanı Şentop
Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partisinin İstanbul il başkanlığına yönelik silahlı saldırıya tepki gösterdi, kürsüden mermi kovanlarını fırlattı.
Mustafa Şentop, toplumsal her türlü sorunun çözüm yolu olan siyasette ve siyasetin kalbi olan Mecliste şiddet vasıtası olan bir nesnenin propaganda için umuma teşhir edilmesinin; TBMM'nin ekranlarda ve satırlarda "mermi" kavramı ile yan yana getirilmesinin her şeyden önce siyasete ve Meclise büyük zarar vereceğini kaydetti.
Bu noktada en büyük hassasiyeti milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanlarının göstermesi gerektiğini vurgulayan Şentop, özellikle seçimlere yaklaşılan süreçte, herkesi Meclisin saygınlığına yakışır şekilde hareket etmeye davet etti.