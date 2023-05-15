TBMM Başkanı Şentop'tan depremzedelere gelen yorumlara sert tepki: Alçakça ifadeleri esefle kınıyoruz

Milletimizi asla anlamayan ve tanımayan bu zihniyeti, biz çok iyi tanıyoruz. Aziz milletimiz, müsterih olunuz. Her birinizin hakkı, sözü, tercihi devletimizin güvencesindedir. Esasen bu zihniyete, cevabını dün verdiniz. Biliyoruz ki 28 Mayıs'ta bir bayram günü coşkusuyla bu cevabı daha güçlü vereceksiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimizindir."