TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili bir soruya yanıt veren Şentop, "Yetki komisyonda mutlaka değerlendirme yapılacak. Bu dönem sayı olarak fazla. İçerikleri konusunca üzücü bir tablo var" dedi.

Yeni Anayasa konusunda ise Şentop, "Bütün partilerin yeni Anayasa'nın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları, irade beyanları olsun diye bekliyorum. Meclis’te samimi bir kararlılık olursa, siyasi partilerimizden yeni Anayasa yapabileceğine inanıyorum. Önemli olan kararlılık” değerlendirmesini yaptı.