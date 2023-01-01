TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'e tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik "alçakça" bir eyleme izin verildiğini belirterek, "Bu, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
0:35 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı
Mustafa Şentop
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.
İsveç'in, bütün uyarılara rağmen Türkiye'ye yönelik provokatif terör eylemlerine izin vermeye devam ettiğine dikkati çeken Şentop,
"Stockholm Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin verilmesi, İsveç yönetiminin, nefret suçuna suç ortaklığı anlamına geliyor."
paylaşımını yaptı.
#Kur'an-ı Kerim
#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
#Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği
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