TBMM Başkanı Şentop'tan skandal bildiriye tepki: Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstererek "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler." dedi.

GÜNDEM 103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

"Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka"