Gündem TBMM Başkanı Şentoptan skandal bildiriye tepki Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı
ANKARA

TBMM Başkanı Şentop'tan skandal bildiriye tepki: Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Şentop, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan skandal bildiriye tepki: Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstererek "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler." dedi.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

"Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka"

  • Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.
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