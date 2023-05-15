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TBMM Başkanı Şentop'tan YSK açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, "YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

02:14 . 15/05/2023 Pazartesi
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Mustafa Şentop

Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop seçim süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şentop, "YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir." dedi.

"YSK seçim sürecini şeffaflıkla yürütmektedir"

Şentop yaptığı açıklamada,
"YSK, seçim sürecini şeffaflıkla ve siyasi partilerin temsilcileriyle beraber yürütmektedir. Bu sebeple alınan karar ve açıklamalar hakkında dayanaksız iddialarla, mahiyeti bilinmeyen bazı verilerle algı oluşturmaya çalışmak, kendi temsilcilerinin de içinde bulunduğu süreçler üzerinden YSK'yı itham edip yıpratmak, siyasete de siyasetçiye de kaybettirir."
ifadelerini kullandı.

#Mustafa Şentop
#YSK
#SEÇİM
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