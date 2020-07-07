TBMM başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeni dönemde Meclis Başkanı'nı seçmek için saat 15.00'te toplandı. İlk tur oylama sona erdi, bir buçuk yıldır TBMM başkanlığını yürüten Mustafa Şentop, 324 oy aldı. Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. İlk iki turda 400 oya ulaşılamaması durumunda üçüncü turda salt çoğunluk 301 oy yeterli olacak. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan AK Parti adayı Mustafa Şentop’u MHP de destekliyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 5 isim adaylığını açıkladı. TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.
Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışa katılacak diğer isimler oldu.
Bugün TBMM Genel Kurulu’ndaki başvurular öncesinde takvim gereği adaylık başvuru süresi dün saat 24.00’te doldu. Gizli oyla yapılacak seçimlerde birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy şartı aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk 301 oy şartı bulunuyor.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.