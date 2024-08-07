TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündemde "Instagram" var

"Ben komisyon başkanı olarak milletvekillerimiz ile görüşüyorum. En yakın zamanda bu hafta içinde veya haftanın başında Instagram gündemiyle veya dijital gündemle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplanacak. Bizim komisyonumuz, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonundan sonra en fazla toplantı yapan komisyon. TikTok'u 4 defa dinledik. Diğer ağ sağlayıcılarını da dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Dijital müzakerenin en önemli şartının bu görüşmeler olduğuna inanıyoruz. Meta yetkililerini daha önce dinledik. Komisyon üyelerimiz milletvekillerimiz Meta yetkilileri de gelsin derlerse de onları da davet edeceğiz. Şu anda böyle bir talep yok."