TBMM Dışişleri Komisyonu İran'a gidecek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard ile KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut'u Meclisteki makamında ayrı ayrı kabul etti.

Volkan Bozkır, Fard'ı kabulünde yaptığı konuşmada, İran Büyükelçisi'nin kendisine nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

İran'ın Türkiye için önemine değinen Bozkır, "Türkiye ile İran arasında 1639 tarihinde Kasr-ı Şirin anlaşması ile çizilmiş hududumuzu, iki ülke arasında dostluk köprüsü olarak görmekte olduğumuzdan, İran'ın yeri bizim için önemlidir." dedi.

Volkan Bozkır, İran'ın huzurunun, istikrarının ve ülkesindeki refahının her zaman daha da artmasını istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen gösterileri endişe ile izledik ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani'nin gösteriler sırasında yaptığı çok yapıcı açıklamaların, halkın taleplerine cevap verecek nitelikteki açıklamalarının, olayın yatışmasında büyük bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da kendilerini arayarak, hem Türkiye'nin her zaman İran'ın yanında olduğunu hem de bu gösterilerin huzuru bozacak nitelikteki aşamaya gelmeden sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini biliyorsunuz. Biz bu çerçevede İran'la siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki işbirliğimizi ve dostluğumuzu daha da artırmak için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Büyükelçi Fard'ın kendilerini İran'a davet ettiğini, büyük bir memnuniyet ve onur duyarak bu davete icabet edeceklerini vurgulayarak, " Dışişleri Komisyonu olarak Tahran'a ziyarette bulunacağız." ifadesini kullandı.

Fard'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Bozkır, "Bütün ümidimiz, Türk-İran dostluğu ve kardeşliğinin ebediyete kadar sürmesidir." dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard da Türkiye Parlamentosu'nun iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasından dolayı kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomi, siyasi, güvenlik ve askeri olmak üzere bütün alanlarda bir sorunla karşılaştıklarında TBMM'nin desteğini aldıklarını belirten Fard, "Hem İran hem de bölgedeki olaylar konusunda, Türk yetkililerin doğru yorumlarından dolayı burada herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

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"Türkiye'de bizim kalbimiz hep Kıbrıs için atar"

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korkut'u kabulünde yaptığı konuşmada ise "Türkiye'de bizim kalbimiz hep Kıbrıs için atar, Kıbrıs'ın kalbi de Türkiye için atar." dedi.

KKTC'de seçim yapıldığını anımsatan Bozkır, "İnşallah kısa zamanda hükümet kurma başarısı ortaya çıkacak. Hem bu gelişmeleri konuşacağız hem de KKTC'nin Güney Kıbrıs ile olan müzakerelerinin hangi safhada olduğu konusunda bilgi istirham edeceğim." diye konuştu.

Fazıl Can Korkut da Türkiye ve KKTC meclislerinin, gelecek dönemde milli menfaatleri ilerletmek için ne gibi çalışmalarda bulunacağı konusunda fikir jimnastiği yapacaklarını aktardı.

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KKTC'de yapılan seçime değinen Korkut, en kısa zamanda hükümet kurulmasını temenni ettiklerini belirtti.