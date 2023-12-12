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TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi

TBMM Genel Kurulu, Hasan Bitmez'in rahatsızlığı nedeniyle bugünkü bütçe görüşmelerini yarıda kesti. Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili son durumu aktaran Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumunun ciddi olduğu. Şifa sahibi Cenabı Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu ciddi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde sağlığı ile kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aramıza döner" dedi.

17:41 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:50 - 12/12/2023 Salı
AA
TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine ara verdi.
TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerine ara verdi.

TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, bugünkü bütçe görüşmelerinde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması nedeniyle çalışmalarını yarıda kesti.


Bitmez'in kürsüde konuşurken fenalaşarak yere düşmesi ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılması nedeniyle birleşime dört kez ara verildi.


Dördüncü aranın ardından Genel Kurul'un bugünkü çalışmalarını sonlandırmasını öngören Danışma Kurulu kararı kabul edildi.





Kabul edilen öneri ile bugün Genel Kurul'da görüşülen 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin birinci tur görüşmelerinin kalan kısmının 21 Aralık Perşembe günkü birleşimde yapılması kararlaştırıldı.


Görüşmeler birer gün ötelendi

Öneriye göre, 21 Aralık'tan sonraki görüşmeler birer gün ötelendi. Bu nedenle 24 Aralık Pazar günü bitmesi öngörülen bütçe görüşmeleri, 25 Aralık Pazartesi günü tamamlanacak.


TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, Bitmez'e anjiyo işlemi yapıldığını ifade etti.


Meclis Başkanvekili Karaca, konuşmaların ardından birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.


#TBMM
#Dışişleri Bakanlığı
#Saadet Parti
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