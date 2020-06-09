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POLİTİKA

TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığı için 5 yeni üye seçimi yapıldı. Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından da Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

Haber Merkezi AA
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından da Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

CHP'li vekiller çalışmaları geciktirmek için kabinden çıkmadı
OYNAT 00:58
CHP'li vekiller çalışmaları geciktirmek için kabinden çıkmadı
Meclis çalışmalarını engellemek adına CHP'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, Meclis'te tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi.


CHP milletvekillerinden "yavaşlatma eylemi"

CHP'li milletvekilleri, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki olarak, Sayıştaya üye seçimi oylaması sırasında "yavaşlatma" eylemi yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu duruma ilişkin, "Burada yapılan bir hakkın suistimalidir. Meclis Başkanlığı olarak ve Meclis'i yöneten Meclis Başkanvekili olarak sizleri göreve davet ediyorum." dedi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, işlem, eylem ve faaliyetlerde ölçülere uymanın önemine dikkati çekerek, milletvekillerini, sosyal mesafe kuralına uyarak oylarını kullanmaya davet etti.

Oylama işlemi sırasında AK Parti'li milletvekilleri, CHP milletvekillerine tepki gösterdi.

Genel Kurulda, Sayıştaya yeni üye seçimi yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

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